Кузбассовцы заметили медведя у одного из поселков

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Таежный хищник вновь вышел к людям в Кемеровской области.

Накануне, 14 июня, кузбассовцы поделились в социальных сетях кадрами, на которые попал бурый медведь, вышедший к дороге. По словам пользователей Сети, животное было замечено вблизи поселка Солнечный Кемеровского района.

‒ Извините за качество записи, ближе снять не получилось, побежал за машиной, ‒ рассказали очевидцы.

Отметим, что ранее медведи уже появлялись около населенных пунктов в Кузбассе. Так, жители одного из городов региона сообщили о следах, которые якобы оставил крупный хищник.

Фото:  
Да!
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