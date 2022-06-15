Кузбассовцы заметили медведя у одного из поселков

Накануне, 14 июня, кузбассовцы поделились в социальных сетях кадрами, на которые попал бурый медведь, вышедший к дороге. По словам пользователей Сети, животное было замечено вблизи поселка Солнечный Кемеровского района.

‒ Извините за качество записи, ближе снять не получилось, побежал за машиной, ‒ рассказали очевидцы.

Отметим, что ранее медведи уже появлялись около населенных пунктов в Кузбассе. Так, жители одного из городов региона сообщили о следах, которые якобы оставил крупный хищник.