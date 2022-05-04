Кузбассовцы заметили играющих у открытого колодца детей

Кузбассовцы разместили в Сети кадры, снятые на улице 50 лет Октября, предположительно в Осинниках. Очевидцы запечатлели на камеру, как две юные горожанки играют у открытого колодца: заглядывают в него и бросают внутрь камни. По словам пользователей, люк на потенциально опасном объекте отсутствует уже несколько месяцев.

‒ ...между домами № 19 и 29 спокойно играют дети. Открытые колодцы уже полгода, ‒ рассказали кузбассовцы.

Комментаторы возмутились отсутствием люка и призвали обратить администрацию города внимание на данный участок. Кроме того, некоторые горожане вспомнили, что в регионе уже происходили трагические случаи с детьми из-за открытых колодцев.