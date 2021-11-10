Кузбассовцы заметили хищника с добычей в зубах возле жилых поселений

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Жители Кемеровской области пожаловались на хищного зверя, который пристрастился к воровству домашних птиц у жителей деревень.

Публикация с фотографиями лисицы, которая в зубах держала мертвую гусыню, появилась в сообществе в социальной сети. Очевидец рассказал, что заметил небольшого хищного зверя в районе двух кузбасских деревень.

Бегает ворует между Смолино и Береговым, прокомментировал автор.

При этом комментаторы предположили, что животное решило полакомиться домашней птицей и утащило дичь у какого-то местного жителя с участка. Для разрешения проблемы с убыванием гусей собственникам пернатых предложили поставить высокие заборы.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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