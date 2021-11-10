Кузбассовцы заметили хищника с добычей в зубах возле жилых поселений

Публикация с фотографиями лисицы, которая в зубах держала мертвую гусыню, появилась в сообществе в социальной сети. Очевидец рассказал, что заметил небольшого хищного зверя в районе двух кузбасских деревень.

– Бегает ворует между Смолино и Береговым, – прокомментировал автор.

При этом комментаторы предположили, что животное решило полакомиться домашней птицей и утащило дичь у какого-то местного жителя с участка. Для разрешения проблемы с убыванием гусей собственникам пернатых предложили поставить высокие заборы.