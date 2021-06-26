Кузбассовцы заметили дикое животное на дороге под Кемеровом

Встретились с животным горожане близ кузбасской деревни Осиновка, а именно – на въезде в нее. Пробежку зверя им удалось запечатлеть на камеру, снимки очевидцы распространили в одном из крупнейших городских сообществ с новостями региона в Сети.

На кадрах же видно, что сначала зверь просто стоит посреди дороги, а потом, когда машина начинает сближаться, поворачивается и сбегает в сторону леса.

Однако точно определить, кто предстал перед кузбассовцами не удалось: некоторые предположили, что запечатленным зверем может быть олень, другие же назвали животное косулей.