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Кузбассовцы заметили дикое животное на дороге под Кемеровом

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Фото:  

Лесной житель предстал перед жителями шахтерского края в Кемеровском муниципальном округе. Очевидцы запечатлели зверя на камеру, когда он стоял на дороге.

Встретились с животным горожане близ кузбасской деревни Осиновка, а именно – на въезде в нее. Пробежку зверя им удалось запечатлеть на камеру, снимки очевидцы распространили в одном из крупнейших городских сообществ с новостями региона в Сети.


На кадрах же видно, что сначала зверь просто стоит посреди дороги, а потом, когда машина начинает сближаться, поворачивается и сбегает в сторону леса.


Однако точно определить, кто предстал перед кузбассовцами не удалось: некоторые предположили, что запечатленным зверем может быть олень, другие же назвали животное косулей.

Видео: "Инцидент Кузбасс"

Да!
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