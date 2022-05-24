Кузбассовцы заметили детей на крыше многоэтажного дома

Ленинск-кузнечане разместили в социальных сетях кадры, снятые у одного из жилых домов. В объектив камеры попали двое юных горожан, которые свободно гуляли по крыше здания. При этом, если судить по кадрам, дети подходили довольно близко к краю.

‒ От увиденного мурашки по коже. Мальчишки 7-8 лет носятся по крыше девятиэтажки, ‒ высказались кузбассовцы.

Комментаторы также обеспокоились безопасностью детей и возмутились тем, что кто-то оставил открытым люк, ведущий на крышу здания.