Кузбассовцы выявили наркосбытчиков на Кавказе во время командировки

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в Кабардино-Балкарии. Сотрудники кузбасской Госавтоинспекции, находившиеся в служебной командировке на Северном Кавказе, остановили Hyundai Solaris, за рулем которого находился 36-летний пермяк.

Вместе с кинологом правоохранители осмотрели транспортное средство. Служебная собака Аврора нашла на заднем сидении иномарки полуторалитровую пластиковую бутылку. Внутри емкости находился героин массой около одного килограмма. Выяснилось, что пассажиры автомобиля перевозили запрещенное вещество для дальнейшего сбыта в Нальчике, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленники были задержаны и помещены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.