Кузбассовцы выставили на продажу жилье в перевозной бочке за 70 тыс рублей

Объявление о продаже миниатюрного жилища появилось на популярном сайте объявлений. Из текста следует, что особняк, площадь которого составляет 13 кв.м, является передвижным и по желанию владельца может оказаться в любой точке земного шара.

По словам владельцев, частный дом имеет веранду, а также оснащен электричеством и электрическим отоплением, пластиковыми окнами. Внутри строения организована обеденная и рабочая зоны, книжные полки и два спальных места.

Особенность объекта заключается в том, что жилое пространство размещено в перевозной бочке. По мнению владельцев, дом можно использовать как дачу, перевозной офис, медпункт или сторожку.