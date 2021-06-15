Кузбассовцы выставили на продажу жилье в перевозной бочке за 70 тыс рублей

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В южной столице Кузбасса был выставлен на продажу дом площадью 13 квадратных метров. Владельцы дома заявляют, что будущие хозяева смогут использовать жилье как перевозной офис, медпункт, сторожку или дачу.

Объявление о продаже миниатюрного жилища появилось на популярном сайте объявлений. Из текста следует, что особняк, площадь которого составляет 13 кв.м, является передвижным и по желанию владельца может оказаться в любой точке земного шара.


По словам владельцев, частный дом имеет веранду, а также оснащен электричеством и электрическим отоплением, пластиковыми окнами. Внутри строения организована обеденная и рабочая зоны, книжные полки и два спальных места.


Особенность объекта заключается в том, что жилое пространство размещено в перевозной бочке. По мнению владельцев, дом можно использовать как дачу, перевозной офис, медпункт или сторожку.

Да!
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