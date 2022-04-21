Кузбассовцы высмеяли "яж мать" за жалобу на электросамокаты

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Электросамокаты стали причиной возмущений в Сети, согласно которым двухколесный транспорт мешает движению матерей со своими детьми.

Припаркованные на тротуаре электросамокаты разозлили кузбасских пешеходов. Больше всего негатива выразили женщины с детьми, по словам которых, двухколесные транспортные средства мешают их передвижению.

– Выгрузили посреди тротуара и уехали... Людям с коляской как проходить? – сокрушился автор поста.

Однако в комментариях интернет-пользователи не разделили мнение рассказчицы. Напротив, многие с иронией начали высмеивать недовольных "яж матерей".

– Яж мать, дайте дорогу! Да в наше детство мать с 5 этажа в одной руке нас в толстых шубах несла во второй ссанки и не кто не вякал, можно приложить капельку усилей и убрать в сторону это не мопед, – сказал читатель.

При этом некоторые женщины заявили, что бес труда обходят электросамокаты даже с колясками.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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