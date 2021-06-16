Кузбассовцы высмеяли обновленный фасад заброшенного детсада

Житель Кемеровской области в сообществе социальной сети рассказал о новых "окнах", которые появились на здании заброшенного детского сада в городе Полысаево.

К тексту автор прикрепил пару фотографий, из которых следует, что на полуразрушенную стену из кирпича прикреплены баннеры, которые имитируют окошки с белыми рамами и ясно-голубыми "стеклами".

При этом в комментариях пользователи с юмором восприняли обновленный фасад заброшки. Некоторые выразили мнение, что в скором времени город могут посетить высокие чины, для которых строение облагородили.