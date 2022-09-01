Кузбассовцы высказались о размере зарплат учителей

Среди кузбассовцев был проведен опрос, в котором жители региона высказались о размере достойной заработной платы для учителей. Большая часть респондентов, 60%, считают, что данная сумма должна быть не менее 100 000 рублей в месяц. Еще четверть опрошенных кузбассовцев сочли достаточной оплату в размере от 61 000 до 100 000 рублей, 8% ‒ от 30 000 до 60 000 рублей. При этом лишь 1% кузбассовцев согласился с тем, что труд учителей можно оценить в сумму менее 30 000 рублей.
‒ 85% опрошенных считают, что сегодня труд учителей оплачивается не так достойно, как они заслуживают. Лишь 10% согласились с тем, что учительские зарплаты достаточные, остальные затруднились ответить, ‒ выяснили исследователи hh.ru.
Ранее кузбассовцы оценили степень своего счастья по пятибалльной шкале.
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