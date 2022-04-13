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Кузбассовцы высказались о негативном влиянии работы на внешний вид

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Исследователи определили, как, по мнению жителей Кемеровской области, трудовая деятельность влияет на физическое здоровье.

Кузбассовцы поучаствовали в опросе, который показал, что 45% участников уверены в том, что их работа отрицательно сказывается на здоровье и внешности. При этом большинство из данных респондентов, 61%, имеют сидячую работу, а 24% ‒ трудятся в разъездах. Жители региона рассказали, что на рабочем месте они начали сутулиться и горбиться (36%), набирать вес (30%) и замечать у себя жировые отложения (23%). При этом чаще всего сутулость отмечает административный персонал (58%), а набор веса ‒ специалисты сферы IT (44%).

‒ Почти треть жителей области считают, что из-за работы стали выглядеть хуже (28%), причем чаще всего этот фактор отмечают представители высшего менеджмента (50%), бухгалтерии (44%) и строительства (43%), ‒ рассказали исследователи hh.ru.

Тем не менее, некоторые кузбассовцы заявили, что работа сказалась на их здоровье положительно: респонденты поддерживают себя в тонусе, укрепляют мышцы и сбрасывают вес. Среди них представители транспортной сферы (29%), а также юристы (28%). При этом 26% опрошенных посчитали, что трудовая деятельность никак не повлияла на их комплекцию.

Да!
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