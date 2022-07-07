Кузбассовцы встретятся с жарой в конце недели

Завтра, 8 июля, в Кузбассе ожидается до +9,+14°C ночью. Днем потеплеет до +22,+27°C. Ветер северо-восточный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 14. Переменная облачность. Осадки в виде кратковременных дождей, грозы. Ночью и утром некоторые территории региона накроет туманом.

Ночью в субботу также будет около +9,+14°C. Днем столбики термометров поднимутся до +23,+28°C. Направление и скорость ветра существенно не изменятся. Облачность переменная, по югу области могут пройти кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра.

Столбики термометров в воскресенье, 10 июля, опустятся ночью до +10,+15°C. Днем потеплеет до +25,+30°C. Направление и скорость ветра останутся прежними. Осадков не ожидается.

Ранее эксперт спрогнозировал потепление выше нормы в Кузбассе.