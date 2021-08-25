Об инциденте в Березовском стало известно из сообщества соцсети, где автор разместил видеосъемку, на которой запечатлено ДТП с участием легковушки и фонарного столба. В подписи очевидец сообщил, что пострадавшие праздновали приобретение нового автомобиля, а среди пассажиров была девушка с ребенком.

– Вы живы? – много раз задал вопрос снимающий происшествие.

В комментариях зрители заявили, что в скором времени запланировано еще одно застолье, правда на этот раз не у владельцев транспорта, а у жестянщика, который будет смятую от удара машину на части разбирать.