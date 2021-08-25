Кузбассовцы врезались в столб на новой машине после "обмывки" покупки

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Жители кузбасского застолья после приобретения нового авто организовали торжественное застолье в честь покупки, а вскоре разбили купленный транспорт.

Об инциденте в Березовском стало известно из сообщества соцсети, где автор разместил видеосъемку, на которой запечатлено ДТП с участием легковушки и фонарного столба. В подписи очевидец сообщил, что пострадавшие праздновали приобретение нового автомобиля, а среди пассажиров была девушка с ребенком.

– Вы живы? – много раз задал вопрос снимающий происшествие.

В комментариях зрители заявили, что в скором времени запланировано еще одно застолье, правда на этот раз не у владельцев транспорта, а у жестянщика, который будет смятую от удара машину на части разбирать.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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