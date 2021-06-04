Кузбассовцы возмутились затопившими кладбище фекалиями фермерами

В Сети появились кадры из деревни Мокроусово Топинского района, которые опубликовал возмущенный действиями предпринимателей из Киргизии мужчина. Он отметил, что дельцы обустроили ферму на несколько сотен баранов и не до конца продумали работу предприятия.

– Установили гурт из 500 баранов, и вся моча, все, что они производят, потекло прямо на кладбище, – рассказал пользователь соцсетей.

Также мужчина добавил, что представитель объекта часто конфликтует с местными жителями, угрожает им в ответ на претензии. Тем нее менее, по словам автора публикации, глава поселения знает о происходящем.