Кузбассовцы возмутились затопившими кладбище фекалиями фермерами

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Жители кузбасской деревни пожаловались на киргизских бизнесменов, построивших ферму. Предприниматели начали сливать отходы за пределы объекта, затопив местное кладбище.

В Сети появились кадры из деревни Мокроусово Топинского района, которые опубликовал возмущенный действиями предпринимателей из Киргизии мужчина. Он отметил, что дельцы обустроили ферму на несколько сотен баранов и не до конца продумали работу предприятия.

– Установили гурт из 500 баранов, и вся моча, все, что они производят, потекло прямо на кладбище, – рассказал пользователь соцсетей.

Также мужчина добавил, что представитель объекта часто конфликтует с местными жителями, угрожает им в ответ на претензии. Тем нее менее, по словам автора публикации, глава поселения знает о происходящем.

Более того, бизнесмены соорудили канал, по которому все нечистоты из фермы начали вытекать за границы предприятия. В результате фекалии затопили кладбище с могилами ветеранов ВОВ и пруда. Все это сопровождается характерным запахом и скоплением мух.


Мужчина обратился к властям с просьбой разобраться в происходящем.

Фото: Instagram/ na_va_sely42
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