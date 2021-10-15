Кузбассовцы возмутились высоким содержанием извести в проточной воде

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Жители кузбасского поселка в соцсетях рассказали, что после вскрытия водонагревателя обнаружили 20 килограммов извести.

Информация о проточной воде с известковым осадком в поселке Трудармейский в Прокопьевском районе шахтерского края появилась в социальной сети. Автор в публикации указал, что при вскрытии водонагревателя обнаружил в нем прядка 20 килограммов извести, которая, с его слов, скопилась в бойлере за четыре года.

Водонагревателю (150л) 4 года. Вытащили 20 кг извести, указал пользователь Instagram.

В комментариях пользователи Сети отметили, что вода не отличается высоким качеством и в других поселениях Кемеровской области, расположенных за чертой крупных городов.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города возмутились поступлением "нефти" в дома.

Фото: Instagram / "Инцидент Кузбасс"

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