Кузбассовцы возмутились стоимостью бензина в сравнении с ценами в соседнем государстве

Возмущенное сообщение появилось на странице губернатора Сергея Цивилева в соцсетях. Кузбассовцы не понимают, почему в регионе автомобильное топливо стоит в два раза больше, чем за рубежом.

– Почему при добыче собственных углеводородов стоимость продажи бензина марки а98 и а95 для граждан Кемеровской области дороже в два раза, чем для граждан Казахстана? – говорится в комментарии.

Представители РЭК отреагировали на обращение, пояснив, что кузбасское правительство не регулирует уровень цен на бензин, а контролирует ценообразование ФАС в рамках антимонопольного законодательства.

Ранее мы сообщали, что в Кемеровской области с начала года бензин подорожал на 6,5%.