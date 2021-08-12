Кузбассовцы возмутились стоимостью бензина в сравнении с ценами в соседнем государстве

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Жители шахтерского края выразили негодование по поводу стоимости бензина, которая в два раза превышает показатель Казахстана. На жалобу откликнулись в Региональной энергетической комиссии (РЭК).

Возмущенное сообщение появилось на странице губернатора Сергея Цивилева в соцсетях. Кузбассовцы не понимают, почему в регионе автомобильное топливо стоит в два раза больше, чем за рубежом.

– Почему при добыче собственных углеводородов стоимость продажи бензина марки а98 и а95 для граждан Кемеровской области дороже в два раза, чем для граждан Казахстана? – говорится в комментарии.

Представители РЭК отреагировали на обращение, пояснив, что кузбасское правительство не регулирует уровень цен на бензин, а контролирует ценообразование ФАС в рамках антимонопольного законодательства.


Ранее мы сообщали, что в Кемеровской области с начала года бензин подорожал на 6,5%.

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