Так, житель поселка Инской в Беловском районе разместил жалобу на земляка в Сети. Со слов автора публикации, мужчина увлекся экстримом и предпочел пробираться в свою квартиру не через дверной проем, а входить в окно, чем на регулярной основе раздражал невольных свидетелей.

– В поселке Инской, по адресу Ильича 49, на 5-м этаже проживает человек паук. Ежедневно и в любое время суток проявляет свои сверхспособности: лазает по трубе, спускается по веревке вниз или просто висит на ней, бегает сверху вниз по балконам и наоборот (авторский стиль сохранен – прим.ред.), – указано в комментарии к посту.

Кроме того, кузбассовцы выразили недовольство и тем, что "супермен" издает громкие звуки, чем подает дурной пример подрастающему поколению, которые гуляют и играют снизу. Также поселенцы опасаются, что рано или поздно молодой человек может опробовать возможность полетов.

Комментаторы разделились во мнениях об экстремале. Некоторые с похвалой отнеслись к увлечению парня паркуром, а другие открыли спор на тему схожести героя съемки с другими представителями суперлюдей из комиксов.