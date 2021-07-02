Жители города Мыски в сообществе Сети рассказали о проблемной крыше в многоквартирном жилом доме, который расположен на улице Восточная, 37. В подписи к публикации авторы отметили, что квартиры в здании регулярно затапливает дождевая вода, просачивающаяся внутрь объекта через кровлю пятиэтажки.

– Дому 50 лет, капитальный ремонт кровли запланирован на 2021г, но 28.01.2021 произошло частичное обрушение кровли, – указано в подписи.

Кроме того, по словам жильцов, после инцидента с потопом рабочие восстановили разрушенные стены, однако, часть крыши, которая в результате обильных осадков провалилась, они укрыли целлофаном.

– Люди живут под дождем в квартирах так как вода проникает до третьего этажа и в подъездах льет до первого этажа, – сообщили жильцы.

При этом пользователи отметили, что из-за воды горят электрические щитки и проводка, часто происходит отключение электроэнергии.