Кузбассовцы возмутились отсутствием мыла и туалетной бумаги новом терминале аэропорта в Кемерове

Посетившие одними из первых новый терминал кузбассовцы отметили ряд проблем, о чем написали на странице губернатора Сергея Цивилева в соцсетях. По их словам, в уборных терминала нет мыла и туалетной бумаги, а кабинки не закрываются. Также есть проблемы и с розетками, встроенными в сидения.

– Сидения для ожидания со встроенной подзарядкой для гаджетов не работают. В туалетных кабинках замки не работают и нет мыла, ни туалетной бумаги, – возмутилась женщина.

Кроме того, она отметила, что освещение на выходах к автобусам оставляет желать лучшего: темнота осложняет передвижение по зданию. Представители власти сообщили в ответ на жалобу, что подрядчик исправит выявленные в работе терминала недочеты за свой счет.