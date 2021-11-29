Кузбассовцы возмутились опасным хвастовством на дороге

Накануне в социальных сетях появились кадры, снятые на трассе Новокузнецк - Кемерово. Пассажир автомобиля зафиксировал, как водитель нарушает скоростной режим: спидометр транспортного средства показывает значение в 180 км/ч при ограничении на трассе в 110 км/ч.

‒ Вот так и гоняем с братиком по трассе, ‒ подписал видео оператор.

Ролик выложили в одном из сообществ в Instagram, что подняло бурю негодования у пользователей социальной сети.

‒ "А потом: ой, а что это у нас ДТП так много?" "Смертники, людей пожалейте", "Обидно то, что с собой "увозят" адекватных водителей", ‒ возмутились кузбассовцы.

Комментаторы также отметили, что подобное поведение на дороге присуще не только молодым людям, но и водителям старшего возраста.