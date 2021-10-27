Кузбассовцы возмутились образовавшейся из-за порыва трубы грязевой воронкой

Накануне в социальных сетях появился пост с фотографиями, на которых запечатлен двор в пгт Краснобродском, расположенном в Кузбассе. На кадрах видна грязь, залившая участок рядом с домом № 19 на улице Гагарина. Местная жительница, сделавшая данные фотографии, заявила, что подобная ситуация возникла из-за прорыва водопроводной трубы три недели назад. Женщина отметила, что ручей бежит под дом и вода доставляет неудобство жителям первых этажей.

‒ Около дома на тротуаре образовалась воронка, не дай Бог туда кто-нибудь упадет, ‒ рассказывает автор поста.

Кузбассовцы в комментариях возмутились данной ситуацией, а жители пгт отметили, что в грязевую воронку якобы уже попали двое человек. При этом на фотографиях видна оградительная лента, которой огорожен опасный участок.