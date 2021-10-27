Кузбассовцы возмутились образовавшейся из-за порыва трубы грязевой воронкой

0
Фото:  

Жители Кемеровской области выразили недовольство состоянием своего двора: вода из прорванной трубы смешалась с землей и образовала грязевую воронку.

Накануне в социальных сетях появился пост с фотографиями, на которых запечатлен двор в пгт Краснобродском, расположенном в Кузбассе. На кадрах видна грязь, залившая участок рядом с домом № 19 на улице Гагарина. Местная жительница, сделавшая данные фотографии, заявила, что подобная ситуация возникла из-за прорыва водопроводной трубы три недели назад. Женщина отметила, что ручей бежит под дом и вода доставляет неудобство жителям первых этажей.

‒ Около дома на тротуаре образовалась воронка, не дай Бог туда кто-нибудь упадет, ‒ рассказывает автор поста.

Кузбассовцы в комментариях возмутились данной ситуацией, а жители пгт отметили, что в грязевую воронку якобы уже попали двое человек. При этом на фотографиях видна оградительная лента, которой огорожен опасный участок.

Фото: Instagram / incident_kuzbass

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30509

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined