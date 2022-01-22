Кузбассовцы возмутились низким качеством проточной воды

В селе Бабанаково жители недовольны качеством предоставляемой воды. Кузбассовцы засняли вид жидкости, которая вытекает из крана и разместили в Сети.
– Вот такая вода течет с крана в Бабанаково, – рассказал в ролике мужчина.
На опубликованных кадрах можно заметить, что по неизвестным причина вода приобрела темно-коричневый оттенок. Кроме того, жидкость оставляет в раковине сильный осадок, а также, по словам интернет-пользователей, способна окрасить губку для мытья посуды.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что черная проточная вода возмутила жителей кузбасского поселка.
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