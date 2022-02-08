Кузбассовцы возмутились необходимостью двойной платы за воду

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Жители одного из городов Кемеровской области заявили, что им приходится платить деньги дважды: за коммунальные услуги и за воду из магазина, которая не является "жижей грязи".

Сразу несколько беловчан, проживающих в микрорайоне Бабанаково, пожаловались на неудовлетворительное качество воды. По словам горожан, уже на протяжении двух недель они испытывают проблемы с тем, чтобы совершить бытовые действия: постирать вещи, приготовить пищу, помыться. Дело в том, что жители заметили примеси в бегущей из-под крана жидкости. Кузбассовцы рассказали, что вынуждены покупать воду в магазине, отдавая деньги дважды.

‒ Сегодня воскресенье а из холодной воды снова жижа грязи. <...>Так как за воду платим огромные деньги Спуская воду часами. Не мыться не готовить и пить эту грязь не можем. Мы должны покупать воду и при этом платить коммунальные услуги (авторский стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовала одна из беловчанок в обращении на портале "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала сообщили, что приняли сообщение в работу и направили специалистам. Результаты рассмотрения жалобы будут сообщены дополнительно.

Фото: Кузбасс-Онлайн

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