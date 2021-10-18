Кузбассовцы возмутились горой мусора на детской площадке

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от жителей Междуреченска, которые обнаружили у себя во дворе гору бытового мусора. В качестве доказательств к посту прикрепили снимки.

‒ Весенняя 13, убрали все мусорные бачки, детская площадка превратилась в свалку, жесть просто, ‒ заявили междуреченцы.

В комментариях местные жители отметили, что мусорные контейнеры были убраны из-за жалобы их соседей, которым мешал неприятный запах.

‒ Теперь бедные пожилые вынуждены ходить выбрасывать мусор аж через три двора, ‒ рассказали возмущенные горожане.

Представители администрации Междуреченска ответили, что обращение было направлено специалистам управляющей компании для определения сроков вывоза и расчистки мусора.