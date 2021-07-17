Кузбассовцы в Сети поделились кадрами прошедшего града

Ранним утром субботы, 17 июля, в городах Кузбасса наблюдались сильные дожди, который в Крапивинском районе был сопровожден еще и градом, о чем и сообщили местные жители, поделившиеся кадрами поврежденного ледяными осадками огорода.

Также кузбассовцы уточнили, что сделаны снимки были в селе Борисово. По ним же видно, что некоторые культуры оказались сбиты, другие – засыпаны. Пользователи Сети, обратившие внимание на публикацию, выразили свое сочувствие автору, написав, что урожай «жалко».

Напомним, о возможном возникновении осадков в виде града в Кузбассе ранее стало из сообщения синоптиков. Новость с соответствующим содержанием публиковалась на нашем сайте.