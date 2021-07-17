Кузбассовцы в Сети поделились кадрами прошедшего града

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Фото:  

Ледяные осадки выпали накануне в Кемеровской области. Жители региона распространили фотографии с последствиями в соцсетях.

Ранним утром субботы, 17 июля, в городах Кузбасса наблюдались сильные дожди, который в Крапивинском районе был сопровожден еще и градом, о чем и сообщили местные жители, поделившиеся кадрами поврежденного ледяными осадками огорода.


Также кузбассовцы уточнили, что сделаны снимки были в селе Борисово. По ним же видно, что некоторые культуры оказались сбиты, другие – засыпаны. Пользователи Сети, обратившие внимание на публикацию, выразили свое сочувствие автору, написав, что урожай «жалко».


Напомним, о возможном возникновении осадков в виде града в Кузбассе ранее стало из сообщения синоптиков. Новость с соответствующим содержанием публиковалась на нашем сайте.

Фото: Инцидент Кузбасс

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