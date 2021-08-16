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Кузбассовцы в Сети обсудили питание в новокузнецкой больнице

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Пациентка медучреждения в южной столице Кемеровской области сравнила ужин с клейстером. Земляки неоднозначно оценили публикацию горожанки. На жалобу отреагировали власти.

Пост с негодованием новокузнечанки был опубликован в одном из крупнейших городских сообществ, освещающих новости Кузбасса. В нем же представлена видеозапись, на которой пациентка учреждения отмечает, что ролик был снят в городской больнице №1.


Еду, запечатленную ею же на камеру, как сама указала автор, ей страшно есть.

- На вкус это все вот как будто натуральный клейстер: мягкий, вязкий, - говорит женщина в ролике.

Однако пользователи Сети, обратившие внимание на публикацию горожанки, отреагировали неоднозначно. Большинство комментаторов, обращаясь к автору, указали на то, что ролик был запечатлен не в «ресторане», а обычном медучреждении.


Тем не менее, недочеты заинтересовали сотрудников кузбасского Минздрава.

- Просим автора публикации уточнить точный адрес медицинской организации, о которой идет речь, - говорится в сообщении под публикацией, опубликованном под авторством областного министерства здравоохранения.

Напомним, что ранее также стало известно, что кузбасский минздрав организовал проверку после жалобы пациентки на врача поликлиники. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.

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