Кузбассовцы в Сети обсудили питание в новокузнецкой больнице

Пост с негодованием новокузнечанки был опубликован в одном из крупнейших городских сообществ, освещающих новости Кузбасса. В нем же представлена видеозапись, на которой пациентка учреждения отмечает, что ролик был снят в городской больнице №1.

Еду, запечатленную ею же на камеру, как сама указала автор, ей страшно есть.

- На вкус это все вот как будто натуральный клейстер: мягкий, вязкий, - говорит женщина в ролике.

Однако пользователи Сети, обратившие внимание на публикацию горожанки, отреагировали неоднозначно. Большинство комментаторов, обращаясь к автору, указали на то, что ролик был запечатлен не в «ресторане», а обычном медучреждении.

Тем не менее, недочеты заинтересовали сотрудников кузбасского Минздрава.

- Просим автора публикации уточнить точный адрес медицинской организации, о которой идет речь, - говорится в сообщении под публикацией, опубликованном под авторством областного министерства здравоохранения.

Напомним, что ранее также стало известно, что кузбасский минздрав организовал проверку после жалобы пациентки на врача поликлиники. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайте.