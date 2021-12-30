Кузбассовцы в преддверии Нового года лишатся электричества

Согласно актуальной информации, отключение света в городе Прокопьевск произойдет сегодня в четверг, 30 декабря. Такие меры связаны с проведением ремонтных работ. В результате под отключение попадут дома, расположенные по адресам:
- с 09:00 до 15:00 - ул.2-я Блюхера, 1; ул.2-я Луговая 3/А,4/А,5,5/А,6(2),9,9А,10,10/А,10/Б,11А,11/В, 12Б, 7-39; ул. 3-я Блюхера, 8,10,12; ул. Блюхера, 1-31; ул. Высоцкого, 1,2; ул. Дзержинского, 1-49; ул. Жукова, 1-39; пер. Морозный, 1-13; Сектор НПО ПГУ ул. Вторая, 25-71; Сектор НПО ПГУ ул. Первая, 6-33; Сектор НПО ПГУ ул. Пятая, 80/А; Сектор НПО ПГУ ул. Третья, 5,72-128; Советский сектор-1 ул. Вторая, 67,68,70; Советский сектор-1 ул. Первая, 3-12,30; Советский сектор-1 ул. Третья, 74,77,84,98,104; ул. Тухачевского, 5-11; ул. Верхоянская, 39-79; ул. Могилевская, 8-32; ул. Луговая, 1-41; ул. Морозная, 2-24; пер. Морозный, 3,3/А; ул. Тимирязева ,24-69; ул. Ясная, 7/Б-33;
- с 09:00 до 11:00 - ул. Транспортная, 23.
Данные предоставлены представителями местной Энергосети.
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