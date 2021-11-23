Кузбассовцы в масках совершили налет на заправочную станцию

Инцидент произошел в апреле 2021 года в Тяжинском районе. Двое местных жителей, 32 и 33 лет, проникли на территорию местной газозаправки. На лицах мужчин были надеты шапки с прорезями для глаз. Злоумышленники избили работника станции, вынудили открыть сейф и забрали выручку. После этого они скрылись на автомобиле. Сумма ущерба составила 125 000 рублей.

Правоохранители ввели план "Перехват" и остановили иномарку подозреваемых на въезде в Кемерово. В багажнике были обнаружены импровизированные маски и часть похищенных денег. Одного из мужчин заключили под стражу на время следствия, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Возбужденное в отношении злоумышленников дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж" направлено в суд на рассмотрение. Мужчинам грозит лишение свободы сроком на семь лет. Потерпевшая сторона подала иск на возмещение части причиненного ущерба в размере более 90 000 рублей.