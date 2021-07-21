Кузбассовцы в 2021 году остались без зарплат на сумму 139 млн рублей

Как оказалось, по данным на 1 июля текущего года, задолженность по зарплате в Кемеровской области достигла отметки в 139 миллионов рублей (с учетом долгов работодателей, не являющихся респондентами органов государственной статистики).

При этом отмечается, что совокупная сумма долга с начала 2021 года значительно снизилась с 388 миллионов рублей. За первое полугодие к дисциплинарной ответственности за нарушения в сфере соблюдения прав граждан на оплату труда было привлечено 61 лицо, еще 125 - привлечено к административной ответственности. Об этом свидетельствуют данные на сайте прокуратуры Кузбасса.

Напомним, несмотря на тенденцию к снижению долгов по зарплатам в Кузбассе за прошлый месяц их сумма, наоборот, возросла.