Кузбассовцы в 2021 году остались без зарплат на сумму 139 млн рублей

0
Фото:  

Согласно последним данным, которые опубликовал Кемеровостат, жители Кузбасса недополучили еще около 139 миллионов рублей по зарплате в 2021 году.

Как оказалось, по данным на 1 июля текущего года, задолженность по зарплате в Кемеровской области достигла отметки в 139 миллионов рублей (с учетом долгов работодателей, не являющихся респондентами органов государственной статистики).


При этом отмечается, что совокупная сумма долга с начала 2021 года значительно снизилась с 388 миллионов рублей. За первое полугодие к дисциплинарной ответственности за нарушения в сфере соблюдения прав граждан на оплату труда было привлечено 61 лицо, еще 125 - привлечено к административной ответственности. Об этом свидетельствуют данные на сайте прокуратуры Кузбасса.


Напомним, несмотря на тенденцию к снижению долгов по зарплатам в Кузбассе за прошлый месяц их сумма, наоборот, возросла.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27263

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined