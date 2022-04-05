Кузбассовцы удивились новым ценам на порошки

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Жители Кузбасса пришли в негодование от цен на бытовую химию в магазинах.

Пользователи соцсетей активно делятся фотографиями с полок в магазинах. Кузбассовец опубликовал кадры с ценами на стиральные порошки. Горожанин пришел в негодование от стоимости на средства.

– Скоро все перейдут на хоз.мыло и доски для стирки (орфография и авторский стиль сохранены – прим.ред.), – отметил один из комментаторов.

Однако среди подписчиков нашлись и те, кто не заметил на фото высокой цены за товар.

– Капсулы всегда за такую цену брала, – написала женщина.

Напомним, ранее в правительстве Кемеровской области заявили, что угроза дефицита бытовой химии на региональном рынке исключена.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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