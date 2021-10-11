Кузбассовцы своими силами потушили пожар рядом с торговым центром

В социальных сетях появилось сообщение об инциденте, произошедшем накануне в Ленинске-Кузнецком. Две местные жительницы возвращались домой на такси и заметили пламя, разгоравшееся вблизи местного ТЦ. Женщины выбежали из машины вместе с водителем и начали тушить огонь подручными средствами. Спустя несколько минут пожар удалось ликвидировать. Автор поста сообщил, что водитель такси получил ожоги.

‒ Медаль и денежную благодарность им! ‒ поддержали кузбассовцев в комментариях.

Отмечается, что огонь появился из-за хулиганов: несколько молодых людей подожгли мусор, находившийся на территории рядом с ТЦ.