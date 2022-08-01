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Кузбассовцы столкнутся с похолоданием в начале августа

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Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни для крупнейших городов Кемеровской области.

Согласно информации, размещенной специалистами GISMETEO, вместе с августом в Кузбасс придет похолодание. Первые несколько дней в самых крупных городах региона температура, согласно прогнозам, не поднимется выше 23 градусов.


Так, в Кемерове 2 августа ожидается от +11°C до +22°C. На следующий день столбики термометров будут колебаться от +10°C до +20°C. В четверг, 4 августа, в кузбасской столице ожидается от +9°C до +21°C. Лишь в пятницу наметится потепление до +23°C при минимальной температуре в +9°C. Все эти дни на территории областного центра ожидается переменная облачность, скорость ветра составит от 6 до 10 метров в секунду.


Что касается Новокузнецка, то завтра температура там будет держаться в пределах от +15°C до +20°C. В среду ожидается от +11°C до +22°C. Столбики термометров 4 августа опустятся до +9°C, а днем поднимутся до +21°C. В пятницу ожидается от +8°C до +22°C. Скорость ветра ‒ от 4 до 11 метров в секунду. Переменная облачность, во вторник небольшой дождь.


Более подробный прогноз погоды позднее приведут специалисты Кемеровского гидрометцентра.

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