Кузбассовцы столкнулись с серьезной опасностью в собственном дворе

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Фото:  

Жители города в Кемеровской области сообщили об угрожающей их жизни наледи.

Пользователь социальных сетей выложил снимки, сделанные в Березовском, во дворе дома № 1 по улице Лужбина. Крыша здания усеяна довольно крупными сосульками.

‒ Так вот выйдешь на улицу и все, капец, ‒ выразил свои опасения автор фотографий.

Местные жители предположили, что заняться уборкой наледи должна управляющая компания, так как сосульки располагаются не на балконах, а непосредственно на крыше дома.


Напомним, что зимой этого года жительница столицы Кузбасса пострадала после падения льда с крыши.

Фото: ВКонтакте / Подслушано в Березовском | Кузбасс

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