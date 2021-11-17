Кузбассовцы столкнулись с серьезной опасностью в собственном дворе

Пользователь социальных сетей выложил снимки, сделанные в Березовском, во дворе дома № 1 по улице Лужбина. Крыша здания усеяна довольно крупными сосульками.

‒ Так вот выйдешь на улицу и все, капец, ‒ выразил свои опасения автор фотографий.

Местные жители предположили, что заняться уборкой наледи должна управляющая компания, так как сосульки располагаются не на балконах, а непосредственно на крыше дома.

Напомним, что зимой этого года жительница столицы Кузбасса пострадала после падения льда с крыши.