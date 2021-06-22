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Кузбассовцы станут больше платить за электроэнергию

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В Кемеровской области во второй половине 2021 года в силу вступают новые тарифы на электрическую энергию.

Согласно постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса (РЭК), с 1 июля текущего года будут изменены тарифы на электроэнергию.


До этого момента для тех, кто живет в сельских населенных пунктах, в домах, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительными, в общежитиях или социальном жилище тариф будет составлять 2,51 рубля за киловатт в час. После 1 июля указанные граждане станут платить по 2,64 рубля за киловатт в час.


Кроме того, изменения тарифов коснуться и владельцев различных хозяйственных построек, например, погребов и сараев, а также тех, кто имеет собственность в гаражном кооперативе или отдельно стоящий гараж и приобретает электричество для коммунально-бытовых нужд. Для них тариф увеличится с 3,59 рубля за киловатт в час до 3,77 рубля за киловатт в час.

Да!
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