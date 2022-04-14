Кузбассовцы стали в два раза чаще оформлять загранпаспорта

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Жители Кузбасса стали чаще оформлять загранпаспорта, заявили в администрации Кемеровской области.

По данным правительства шахтерского края, только за первые три месяца 2022 года для оформления патентов на работу было подано 1472 заявления, что в 3,9 раза больше, чем годом ранее, а что касается биометрических паспортов, то к текущему моменту оформлено 10 998 против 5867 в 2021 году, старого образца — 1680 (745 в 2021 году).


При этом на миграционный учет было поставлено 33,5 тысячи иностранцев без гражданства, что на 14,5 тысячи больше, чем годом ранее. На текущий момент выдано 497 разрешений на проживание (181 в 2021 году) и 794 вида на жительство (474 в 2021 году). В общей сложности в миграционной службе за первый квартал было оказано порядка 181 000 различных услуг.


Региональные власти выразили мнение, что увеличение спроса на загранпаспорта вызвано отменой жестких ограничений, направленных на предотвращение распространения опасного вируса COVID-19.

Да!
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