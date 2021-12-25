Кузбассовцы стали реже употреблять в пищу хлеб и мясо

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Статистики заметили, что предпочтения в еде жителей Кемеровской области изменились. Мясо кузбассовцы заменили яйцами.

По данным статистического органа, рацион питания кузбассовцев несколько изменился. Так, из опубликованных данных следует, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом жители региона стали чаще употреблять в пищу яйца (+2,5%), пить больше молока и молокопродуктов (+1,9%), а также чаще готовить из овощей и бахчевых (+1,5%).


Однако снизилось потребление хлеба и хлебных продуктов (-3,1%), люди стали реже приобретать мясо и мясные продукты (-1,6%), также фрукты и ягоды (-2,4%).


Для оценки брались основные продукты питания. Специалисты рассчитали объем потребления товаров в среднем на одного человека.

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