Кузбассовцы стали реже употреблять в пищу хлеб и мясо

По данным статистического органа, рацион питания кузбассовцев несколько изменился. Так, из опубликованных данных следует, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом жители региона стали чаще употреблять в пищу яйца (+2,5%), пить больше молока и молокопродуктов (+1,9%), а также чаще готовить из овощей и бахчевых (+1,5%).

Однако снизилось потребление хлеба и хлебных продуктов (-3,1%), люди стали реже приобретать мясо и мясные продукты (-1,6%), также фрукты и ягоды (-2,4%).

Для оценки брались основные продукты питания. Специалисты рассчитали объем потребления товаров в среднем на одного человека.