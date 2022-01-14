Кузбассовцы стали реже болеть ОРВИ после новогодних праздников

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За новогодние праздники жители Кемеровской области стали реже жаловаться на вирусные респираторные инфекции.

За период с 3 по 9 января в больницы Кузбасса обратились с жалобами на ОРВИ 4,5 тысячи человек, что почти в четыре раза меньше результата за предновогоднюю неделю. Напомним, что ранее было официально зарегистрировано 17,3 тысячи случаев инфицирования, рассказали в Роспотребнадзоре.


Лаборанты взяли у 71 больных ОРВИ биологический материал для исследования, в 23 случаях был установлен этиологический фактор, а у двух зараженных удалось выявить вирус гриппа А (H3N2). В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.


Стоит отметить, что на 10 января в Кузбассе поставили прививку от гриппа 1 195 703 человека.

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