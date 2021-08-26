Кузбассовцы стали реже болеть коронавирусом

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Специалисты заявили об изменении уровня заболеваемости COVID-19 в Кузбассе. Заражение среди жителей региона снизилась на 4%.

Из результатов за прошедшую неделю следует, что на территории Кемеровской области люди стали реже болеть китайским вирусом. В общей сложности за обозначенный период в Кузбассе зарегистрировано 1 271 случаев заболевания СОVID-19, что на 3,9 % ниже, чем было зафиксировано ранее.


При этом в регионе продолжается прививочная кампания по иммунизации населения. Для профилактики коронавирусной инфекции медики применяют четыре вида вакцины: "Гам-Ковид-Вак" или "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и «Спутник Лайт». По состоянию на 23.08.2021 получили первую дозу вакцины в шахтерском крае получили 773,2 тыс. человек, а двукратно привиты 630,7 тысяч земляков.


Отмечается, что прививку делают на добровольной основе гражданам, не имеющим противопоказаний к препаратам. Вакцинация осуществляется по предварительной записи.

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