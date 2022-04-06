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Кузбассовцы стали одними из самых закредитованных жителей России

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Кемеровская область вошла в пятерку регионов РФ с самой большой долговой нагрузкой на население.

Специалисты включили Кузбасс в топ-20 регионов России с наибольшей закредитованностью населения. Место в списке определялось показателем долговой загрузки (ПДЗ), то есть отношением ежемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу граждан. Кемеровская область расположилась на пятом месте.


Согласно данным рейтинга, по состоянию на 1 октября ПДЗ региона составлял 29,99%, а к 1 апреля увеличился до 30,10%. Таким образом, рост ПДЗ Кузбасса за полгода составил 0,11%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).


На первой строчке в списке располагается Амурская область, замыкает рейтинг регионов с самой высокой закредитованнностью граждан Сахалинская область.

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