Кузбассовцы стали одними из самых закредитованных жителей России

Специалисты включили Кузбасс в топ-20 регионов России с наибольшей закредитованностью населения. Место в списке определялось показателем долговой загрузки (ПДЗ), то есть отношением ежемесячных платежей по всем кредитам к среднемесячному доходу граждан. Кемеровская область расположилась на пятом месте.

Согласно данным рейтинга, по состоянию на 1 октября ПДЗ региона составлял 29,99%, а к 1 апреля увеличился до 30,10%. Таким образом, рост ПДЗ Кузбасса за полгода составил 0,11%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

На первой строчке в списке располагается Амурская область, замыкает рейтинг регионов с самой высокой закредитованнностью граждан Сахалинская область.