Кузбассовцы стали чаще уезжать из региона за последний год

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Миграция населения в Кемеровской области увеличилась за последний год.

Согласно данным Кемеровостата, с января по июль 2021 года в шахтерский край переехали 33 080 человек, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году за тот же период. Что касается покинувших регион людей, их доля составила 34 723 человека. Этот показатель вырос за год на 4,6%.


Таким образом, в 2021 году убыль населения Кузбасса составила 1 643 человека, в 2020 году был прирост на 900 человек.


Ранее сообщалось, что Кузбасс занял второе место в Сибири по миграционной убыли населения, а жители региона назвали причины смены места жительства.

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