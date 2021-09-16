Кузбассовцы стали чаще уезжать из региона за последний год

Согласно данным Кемеровостата, с января по июль 2021 года в шахтерский край переехали 33 080 человек, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году за тот же период. Что касается покинувших регион людей, их доля составила 34 723 человека. Этот показатель вырос за год на 4,6%.

Таким образом, в 2021 году убыль населения Кузбасса составила 1 643 человека, в 2020 году был прирост на 900 человек.

Ранее сообщалось, что Кузбасс занял второе место в Сибири по миграционной убыли населения, а жители региона назвали причины смены места жительства.