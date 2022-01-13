Кузбассовцы стали чаще работать на себя

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Финансовые итоги 2021 года, опубликованные кузбасским Минфином, показали, что самозанятых жителей региона с начала года стало в три роза больше.

В Минфине Кузбасса сообщили финансовые итоги минувшего года. Оказалось, что на понедельник, 10 января, 2022 года налог на профессиональный доход оформили 47 862 человек, а вот общая сумма налогов к уплате составила 144,7 миллиона рублей.


При этом за февраль 2021 года число самозанятых граждан на территории Кемеровской области достигало 16 061 человек, а сумма налогов к уплате – 11 747 961 рублей. Таким образом, за 11 минувших месяцев кузбассовцы в три раза чаще стали работать на себя.


Самыми востребованными видами деятельности у жителей шахтерского края оказались: перевозка пассажиров и грузов, парикмахерские и репетиторские услуги, а также торговля товарами собственного производства.

Да!
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