Кузбассовцы стали чаще работать на себя

В Минфине Кузбасса сообщили финансовые итоги минувшего года. Оказалось, что на понедельник, 10 января, 2022 года налог на профессиональный доход оформили 47 862 человек, а вот общая сумма налогов к уплате составила 144,7 миллиона рублей.

При этом за февраль 2021 года число самозанятых граждан на территории Кемеровской области достигало 16 061 человек, а сумма налогов к уплате – 11 747 961 рублей. Таким образом, за 11 минувших месяцев кузбассовцы в три раза чаще стали работать на себя.

Самыми востребованными видами деятельности у жителей шахтерского края оказались: перевозка пассажиров и грузов, парикмахерские и репетиторские услуги, а также торговля товарами собственного производства.