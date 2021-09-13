Кузбассовцы стали чаще брать ипотеку

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Жители Кузбасса за последние месяцы стали активнее оформлять ипотечные кредиты, чем год назад.

С января по июль 2021 года на территории Кемеровской области было оформлено более 19 тысяч ипотечных кредитов. Общая сумма займов составила 42 млрд рублей, что значительно выше в сравнении с показателями за аналогичный период прошлого года на 31% и 58% соответственно.


Из данных, предоставленных ЦБ следует, что, жителей Кузбасса испугала новость об отмене льготной ипотеки под 6,5% и они поспешили взять заем под сниженный процент.

– С начала года кузбассовцы для покупки жилья в новостройках получили в банках 11 млрд рублей. А июнь вообще стал рекордным по объемам выдачи ипотеки для покупки квартир в новостройках – 2,6 млрд рублей, – указали представители Центробанка.

Правда позже стало известно, что срок действия программы льготного кредитования российские власти с 1 июля 2021 года продлили еще на один год, правда процент стал выше и составил 7%. Допустимый размер займа составил до 3 млн рублей.

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