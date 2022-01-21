Кузбассовцы стали активнее переезжать в другие регионы

Согласно данным кузбасских статистиков, с января по ноябрь 2021 года шахтерский край покинули 57 904 человека, что в процентном соотношении на 1,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что тогда из области уехали 58 862 граждан.

А вот переехали в регион всего 54 518 человек, что ниже результата 2020-го на 1,8% (55 848 человек). Из этого следует, что миграционная убыль составила 3 089 человек (-1,3 на 1000 населения). Годом ранее показатель был 3 014 (-1,2 на 1000 населения).