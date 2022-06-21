Кузбассовцы спасли тонущего в пруду мужчину

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Житель Кемеровской области едва не погиб на воде во время отдыха.

Инцидент произошел вечером на пруду Новый парк в городе Тайга. Местный житель пришел на отдых вместе с друзьями и решил испытать свою выносливость, переплыв на другой берег водоема. Мужчина успешно добрался до цели, но на обратный путь у него не хватило сил. Кузбассовец начал уходить под воду.


Тонущего тайгинца заметили находившиеся на берегу женщины. Они начали звать на помощь. В это время у водоема также находился полицейский и его друг, отдыхавшие на пруду в свободное от работы время. Мужчины подхватили попавшего в беду кузбассовца под руки и доплыли с ним до берега, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Позже пострадавшего, находящегося в шоковом состоянии, передали медикам.


Накануне тайгинец встретился со своими спасителями и поблагодарил их за оказанную помощь.

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