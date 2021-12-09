Кузбассовцы сожгли люксовую иномарку из-за ложных подозрений

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Двое жителей города в Кемеровской области пойдут под суд за сожжение чужого автомобиля, которое они совершили, поверив слухам.

Инцидент произошел в Белове в марте 2020 года. Местные жители, мужчины 32 и 34 лет, увидели в Интернете сообщение, что на иномарке "Lexus 450D" якобы развозят наркотические вещества. Будучи пьяными, злоумышленники решили отомстить владельцу машины и поджечь транспортное средство. Обнаружив автомобиль во дворе многоквартирного дома, они подожгли его. В результате этого "Lexus" оказался сильно поврежден: выгорел капот, салон, покрышки передних колес. Кроме того, расплавились лобовое и передние боковые стекла. Владельцу транспортного средства был причинен ущерб в 4,2 млн рублей.


Правоохранители возбудили в отношении злоумышленников уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужчины предстанут перед судом. Беловчанам может грозить лишение свободы сроком на пять лет, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Отмечается, что хозяин иномарки никакого отношения к наркобизнесу не имел, и приехал в Белово из Кемерова, чтобы выполнить подрядные работы на городском предприятии.

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