+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Кузбассовцы создали петицию против строительства ГЭС

1
Фото:  

Жители Кемеровской области начали подписывать петицию против создания Крапивинской гидроэлектростанции.

Соответствующее обращение к Министерству природных ресурсов и губернатору Кузбасса было создано накануне, 16 февраля. Автор петиции сообщает, что выступает против строительства ГЭС из-за опасений насчет негативного влияния запуска станции на экологическую обстановку в регионе.


Кузбассовец полагает, что водохранилище может превратиться в сточную яму из-за стоков с предприятий металлургии, рудников и подтопленных шахт, а работы по созданию ГЭС лишь усугубят ситуацию. Кроме того, автор петиции выразил беспокойство исчезновением редких пород рыб.

‒ ...после затопления рек навсегда исчезнут краснокнижный ленок (ускуч), таймень, хариус, ‒ говорится в тексте обращения.

На момент публикации данной новости петицию подписали 255 пользователей.


Ранее власти ответили противящимся строительству ГЭС кузбассовцам. Аман Тулеев высказался о вреде новой гидроэлектростанции для экологии региона.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33767

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined