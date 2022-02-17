Кузбассовцы создали петицию против строительства ГЭС

Соответствующее обращение к Министерству природных ресурсов и губернатору Кузбасса было создано накануне, 16 февраля. Автор петиции сообщает, что выступает против строительства ГЭС из-за опасений насчет негативного влияния запуска станции на экологическую обстановку в регионе.
Кузбассовец полагает, что водохранилище может превратиться в сточную яму из-за стоков с предприятий металлургии, рудников и подтопленных шахт, а работы по созданию ГЭС лишь усугубят ситуацию. Кроме того, автор петиции выразил беспокойство исчезновением редких пород рыб.
‒ ...после затопления рек навсегда исчезнут краснокнижный ленок (ускуч), таймень, хариус, ‒ говорится в тексте обращения.
На момент публикации данной новости петицию подписали 255 пользователей.
Ранее власти ответили противящимся строительству ГЭС кузбассовцам. Аман Тулеев высказался о вреде новой гидроэлектростанции для экологии региона.
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