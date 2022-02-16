Кузбассовцы совершили мошеннические обзвоны более чем на 5 миллионов рублей

Несколько прокопчан, компанию которых возглавлял 24-летний местный житель, совершали мошеннические действия по схеме "родственник в беде".

Суть аферы заключалась в том, что один из парней звонил пожилым людям и, притворившись их родственником, говорил что попал в ДТП. Для правдоподобности другой представлялся сотрудником правоохранительных органов и просил деньги, чтобы освободить того от ответственности.

Курьеры, которые входили в преступную компанию, передавали наличные злоумышленникам. Таким образом прокопчанам удалось "заработать" более пяти миллионов рублей, передает ГУ МВД по Кемеровской области.

Следствие задержало подозреваемых и доказало причастность членов организованной группы к шестнадцати преступлениям в разных городах Кузбасса.

Возбужденно уголовное дело по статье "Мошенничество". Материалы переданы в суд. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.