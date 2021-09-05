Кузбассовцы сообщили об увеличении активности таежных кровопийц

Большая активность таежных кровопийц стала поводом для беспокойства жителей региона. Так, один из подписчиков сообщества, где появляются новости о Ленинске-Кузнецком, рассказал, что в городе и на территории Полысаево в осенний период участились случаи нападения клещей на людей и животных.

— На втором дачном по переулку Киселевский очень много клещей, за сегодня уже второй раз снимаю с собаки около 20 штук, — указал автор публикации.

Стоит отметить, что к своему посту он прикрепил и фотографию опасных членистоногих.