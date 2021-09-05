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Кузбассовцы сообщили об увеличении активности таежных кровопийц

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На просторах Сети житель Кемеровской области рассказал землякам, что на территории сразу двух кузбасских городов люди наблюдают высокую активность клещей в осенний период.

Большая активность таежных кровопийц стала поводом для беспокойства жителей региона. Так, один из подписчиков сообщества, где появляются новости о Ленинске-Кузнецком, рассказал, что в городе и на территории Полысаево в осенний период участились случаи нападения клещей на людей и животных.

— На втором дачном по переулку Киселевский очень много клещей, за сегодня уже второй раз снимаю с собаки около 20 штук, — указал автор публикации.

Стоит отметить, что к своему посту он прикрепил и фотографию опасных членистоногих.

Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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