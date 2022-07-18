Кузбассовцы сообщили об обстреливающих машины неизвестных

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Жители одного из городов Кемеровской области пожаловались на хулиганов, портящих припаркованные автомобили.

О проблеме сообщили в социальных сетях жители Ленинска-Кузнецкого. Кузбассовцы рассказали, что заметили на оставленных на стоянку транспортных средствах повреждения. Горожане заявили, что неизвестные якобы обстреляли автомобили.

‒ Народ кому мешают машины стоящие на парковке по адресу бульвар химиков 5 и бульвар химиков 3/1, вы совсем что-ли лучше по себе постреляйте (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказались ленинск-кузнечане, подкрепив свои слова снимком, на котором запечатлена вмятина.

Комментаторы предположили, что транспортные средства могли испортить хулиганы. Также пользователи Сети посоветовали авторам поста оставлять машину в гараже.


За комментарием по данной ситуации журналист AVOKADO обратился в ГУ МВД России по Кемеровской области. Информация уточняется.

Фото:  
Да!
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