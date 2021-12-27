Кузбассовцы сообщили о жестоком ДТП с собакой

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Житель кузбасского города просит земляков оказать помощь собаке, которая попала под колеса автомобиля. При этом переехавший животной водитель скрылся с места инцидента.

Четвероногий друг человека в Ленинске-Кузнецком стал жертвой безответственного водителя, который на автомобиле наехал на несчастное животное, а после скрылся с места ДТП. После инцидента на помощь к собаке поспешил неравнодушный прохожий. Однако, по словам очевидца, ветеринары готовы оказать помощь только в городе Кемерово.

– Звонил в местные ветеринарки, отправляют в Кемерово. Я не могу в Кемерово ехать сейчас, у меня Кипром самолет и оставить негде! – написал интернет-пользователь в своем обращении.

Мужчина отметил, что у пострадавшего в аварии пса оказались переломаны задание лапы. Все неравнодушные граждане могут откликнуться и предложить собаке помощь в социальных сетях.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сбежавший жеребец бросался под машины на кузбасской трассе.

Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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